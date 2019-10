Um bebé de 18 meses deu entrada no hospital São Francisco Xavier, em estado grave, com "hematomas na zona do crânio", confirmou o comandante dos Bombeiros do Dafundo à TVI24.

De acordo com a mesma fonte, os bombeiros foram chamados pelo Centro de Saúde de Dafundo, em Oeiras, às 12:36, depois do bebé ter sido ali transportado pela sua cuidadora que dizia "que o padrasto lhe tinha entregue assim a criança, dizendo que a mesma tinha caído na banheira".

A avó, que também se encontrava no local, exigiu que o bebé fosse transportado ao hospital dada a gravidade dos ferimentos, tendo o menino sido levado para o hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, onde deu entrada "na reanimação da Pediatria".

Fonte hospitalar confirmou que a criança se encontra ali internada, mas escusou-se a dar mais informações.

Contactada pela TVI24, a PSP revelou que está a averiguar a situação.