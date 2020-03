Esta segunda-feira foram confirmados os primeiros dois casos do novo coronavírus em Portugal. A TVI sabe que a estes dois doentes juntam-se, agora, outros dois casos: um médico de 24 anos e uma médica de Vila Real.

Ao que a TVI apurou, o homem está internado no Hospital São João, tal como um dos casos confirmados oficialmente pela Direção-Geral da Saúde.

Ambos os casos aguardam a confirmação da contra-análise no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, apesar de terem dado positivo no laboratório do Hospital São João, no Porto.

Ao todo, 14 pessoas estão isoladas entre os hospitais de Santo António e São João, oito das quais são médicos.

Os primeiros dois casos confirmados estão a ser vigiados nos hospitais de Santo António e de São João. Trata-se de dois homens, um de 60 anos de idade e outro de 33.