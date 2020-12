O presidente do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte destacou esta quarta-feira o “sentido de missão” dos profissionais da instituição no combate à pandemia da covid-19, muitos dos quais em situação de exaustão, mas sem “lamentações e queixas”.

Houve, durante este período, inúmeros profissionais que deram tudo de si, até aos limites. As pessoas fazem-no sem lamentações e queixas, mas sabemos que estão exaustos e cansados do período em que têm estado sob grande pressão. Isso é um sinal de que consideram que o seu trabalho está imbuído de um forte sentido de missão ”, afirmou Daniel Ferro.

O administrador hospitalar falava num ‘webinar’ promovido pela Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar, integrado na comemoração do 66.ºaniversário do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Segundo Daniel Ferro, os resultados obtidos no combate à pandemia neste hospital devem-se, “em primeiro lugar, ao enorme profissionalismo das pessoas que integram este centro” hospitalar.

Os nossos colaboradores gostam de fazer as coisas bem e esta pandemia obrigou-nos a fazer as coisas bem”, referiu Daniel Ferro, salientando que a pandemia fez com que se reforçasse a “partilha intensa do conhecimento” e o trabalho de equipa que “vai ficar para o futuro”.