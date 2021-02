Os dois aceleradores lineares que o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) adquiriu através do regime de locação representam um investimento de sete milhões de euros, disse esta sexta-feira o presidente desta entidade pública de saúde.

Carlos Santos adiantou à agência Lusa que os novos equipamentos, um dos quais já começou a ser instalado, vão “qualificar” a prestação de cuidados na área oncológica, colocando o Serviço de Radioterapia do CHUC “ao nível de um dos melhores do país e da Europa”.

Esta é também uma mensagem para os doentes oncológicos, que não estão esquecidos” nas respostas diferenciadas, num momento em que “todas as atenções mediáticas têm estado concentradas no combate à pandemia” da covid-19, sublinhou.

Realçando a necessidade de os serviços “estarem focados na qualidade”, Carlos Santos defendeu que este investimento traduz uma aposta do CHUC na “sofisticação dos tratamentos com novas técnicas e novas abordagens”.

Enquanto “aluguer de um equipamento com opção de compra”, a locação é uma “figura de contratação pública de enorme potencialidade”, porque “permite diluir no tempo o esforço de investimento”, assegurando desde logo as mais avançadas opções tecnológicas no campo da saúde.

Ao mesmo tempo, o fornecedor “fica vinculado à manutenção do equipamento”, salientou Carlos Santos.

Para o presidente do CHUC, a locação pode representar “uma alavanca para a modernização” do Serviço Nacional de Saúde em Portugal.

No caso, a instalação dos dois aceleradores equivale “a um esforço de investimento perfeitamente comportável” pela instituição.

O investimento “será diluído em sete anos”, com o CHUC a pagar um milhão de euros por ano.

Segundo Carlos Santos, está previsto que o primeiro acelerador linear possa iniciar o tratamento de doentes no segundo trimestre deste ano, altura em que o segundo começará a ser instalado, coincidindo este processo no CHUC com uma “alteração do seu modelo de organização interna”, incluindo no departamento de oncologia.