O Hospital Amadora-Sintra começou a transferir doentes covid-19 para o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho e para o Hospital de Santo António.

A TVI sabe que pelo menos dez doentes infetados foram transportados para estes hospitais, sendo que Gaia recebeu cinco e Santo António recebeu mais cinco doentes.

Este trabalho em rede está a ser executado no âmbito de preparar a capacidade hospitalar de Lisboa e Vale do Tejo para um aumento expectável de novos casos de covid-19 nos próximos dias.

Tem existido uma maior procura dos serviços de urgência hospitalares – vivenciada, aliás, um pouco por todo o País. A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) acompanha a situação e promove o funcionamento em rede dos hospitais do SNS – que pode ser intrarregional (entre unidades da Região) e/ou inter-regional (ou seja, unidades de Lisboa e Vale do Tejo recebem utentes de outras regiões e vice-versa)", esclarece fonte da ARSLVT, sublinhando que os hospitais estão permanentemente a rever os seus planos de contingência e que, por isso, está a ser preparado o aumento da capacidade de camas críticas.