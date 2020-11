O surto de legionella nos concelhos Matosinhos, Póvoa de Varzim e Vila do Conde, distrito do Porto, causou hoje mais uma morte, elevando para oito o número total de óbitos devido à doença, revelaram à Lusa fontes hospitalares.

O número de casos diagnosticados também aumentou hoje para 76, mais quatro em relação a quinta-feira, sendo que duas pessoas estão a receber cuidados no Hospital S. João no Porto, e outras duas a serem assistidas no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, onde se registou o óbito de hoje, indicaram fontes oficiais daquelas unidades de saúde.

A unidade matosinhense é a que mais casos de doentes com legionnella tem recebido, num total de 43, sendo que seis morreram e 15 mantêm-se internadas, 12 em enfermaria, duas em cuidados intermédios e uma na unidade de cuidados intensivos.

No Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde o número de casos assistidos mantêm-se nos 25 pelo terceiro dia consecutivo, continuando internadas 16 pessoas.

Ainda assim, a unidade poveira anunciou hoje que converteu sete consultórios da consulta externa numa enfermaria com 10 camas, para responder a um possível aumento de casos de legionella e também de covid-19.

No total, estas três unidades de saúde registaram, desde o início do surto, que continua com origem desconhecida, oito mortes nas 76 diagnosticadas, sendo que 38 continuam internadas