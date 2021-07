A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anunciou esta quinta-feira que a partir de sexta vai ser obrigatório apresentar o certificado digital ou um teste negativo à covid-19 para entrar em restaurantes. Esta medida aplica-se aos concelhos que estão em risco elevado ou muito elevado.

A mesma exigência vai ser feita aos hotéis, mas em todo o país.

Alargámos a utilização e a exigência do certificado digital aos estabelecimentos turísticos e de alojamento local em todo o país e nos concelhos que estão em risco elevado e muito elevado, no acesso a restaurantes a partir das 19:00 de sexta-feira e durante todo o fim de semana" , disse.

Significa isto que os restaurantes passam a poder fechar mais tarde ao fim de semana, ou seja, deixam de ser obrigados a encerrar às 15:30, passando a fechar portas às 22:30.

Isto significa um reforço da segurança no acesso a estes estabelecimentos, que é acompanhado, no caso dos restaurantes, pela normalização do seu horário em todo o território nacional até às 22:30", explicou.