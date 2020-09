Morreu no domingo, no Hospital de São João, o jovem que foi atropelado durante uma corrida ilegal na Maia, distrito do Porto.

Hugo Ramos, 25 anos, foi brutalmente atropelado quando assistia a uma corrida no túnel de Vilar da Luz, em Folgosa, junto ao aeródromo da Maia, na madrugada de sábado.

A notícia da morte foi confirmada por familiares e amigos nas redes sociais.

Hugo Ramos encontrava-se internado em estado crítico.

"Descansa em paz 'nosso' Guerreiro. Agora sim as máquinas foram desligadas. Agora sim acabou a tua luta e começam as nossas saudades. Sentiremos a tua falta. Desse teu sorriso maroto. Dessa tua alegria. Foi no meio do que mais te fazia feliz que partiste. Foi cedo, cedo demais... Até um dia primo... Sempre no meu coração", escreveu uma familiar no Facebook.

Segundo um vídeo do acidente, que circula nas redes sociais, é possível ver o atropelamento a grande velocidade e um corpo a ser projetado dentro do túnel.

Hugo Ramos era natural da Trofa e mecânico de profissão.