Fernando Rocha realizou na manhã de sábado o sétimo teste à Covid-19, cujo resultado deu negativo, confirmou o humorista à TVI24.

Negativo. Agora é oficial: estou livre", disse.

Numa entrevista ontem à noite, Fernando Rocha disse que iria ser alvo de um estudo clínico, por parte do Hospital de Santo António, no Porto, depois de vários testes positivos para a Covid-19. O humorista já realizou sete testes: cinco positivos e dois negativos.

Explicou que deixou de sentir qualquer sintoma entre o primeiro e o segundo teste: "foram precisos apenas cinco dias para ficar 'curado'".

Febres altas, vómitos e dores no corpo foram os sintomas que o alertaram de que poderia estar infetado com Covid-19, depois de uma viagem ao estrangeiro. Esse cenário acabou por se confirmar no dia 27 de março.

