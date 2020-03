A Madeira tem 20 casos confirmados de infeção por Covid-19, mais quatro do que na terça-feira, anunciou esta quarta-feira o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE) da região autónoma.

Destes 20 casos positivos, sete doentes são do género masculino e 13 do género feminino, cinco com idades inferiores a 29 anos, dois com idades entre os 50 e os 59 anos, oito com idades entre os 60 e 69 anos e cinco com idades entre os 70 e 79 anos", revelou a vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia, em videoconferência.

Relativamente à residência, são quatro turistas de nacionalidade holandesa e 16 pessoas da Madeira.

Temos a informar que na unidade dedicada à Covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça permanece apenas um doente que necessita de cuidados hospitalares sem necessidade de cuidados intensivos. Os outros 19 doentes apresentam sintomas ligeiros, 15 estão em isolamento no seu domicílio e quatro estão numa unidade hoteleira”, revelou.

Esses quatro que estão numa unidade hoteleira são os turistas holandeses, que foram esta quarta-feira “transferidos para um piso na Quinta do Lorde [hotel para onde são encaminhadas as pessoas desembarcadas no Aeroporto da Madeira para cumprir quarentena]", acrescentou.

Bruna Gouveia disse ainda que, dos 20 casos identificados, "16 deles têm uma ligação epidemiológica a áreas de transmissão ativa da Covid-19", designadamente a Holanda, os Emirados Árabes Unidos, o Reino Unido, a Espanha e a região de Lisboa e Vale do Tejo.

Temos hoje mais um doente com proveniência do Reino Unido (já são dois)", referiu, salientando ser um caso dos desembarcados em quarentena na Quinta do Lorde.

Neste momento, temos 74 pessoas em dois alojamentos, 12 no hotel Praia Dourada [Porto Santo] e 62 no hotel Quinta do Lorde", adiantou, salientando que foram efetuados testes de avaliação deste grupo tendo dado positivo para Covid-19 apenas uma pessoa.

Segundo Bruna Gouveia, a Madeira totaliza quatro casos com transmissão local de Covid-19, os quais "são contactos próximos” de um caso com “ligação a Espanha, tratando-se de um ‘cluster’ restrito a uma família residente no concelho do Funchal que está a ser acompanhada pela autoridade de saúde do concelho".

A responsável recordou que, desde 29 de fevereiro, foram já analisados 105 casos suspeitos e, destes, 85 foram negativos.

Estão ainda em vigilância ativa 835 pessoas, das quais 19 são profissionais de saúde, e 1.591 em vigilância passiva.

A linha SRS24 teve esta quarta-feira 108 chamadas e, desde 27 de janeiro, tem um valor cumulativo de 3.813 chamadas.

Em Portugal, há 43 mortes, mais 10 do que na véspera (+30,3%), e 2.995 infeções confirmadas, segundo o balanço feito esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde, que regista 633 novos casos em relação a terça-feira (+26,8%).

Dos infetados, 276 estão internados, 61 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 22 doentes que já recuperaram.