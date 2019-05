Um homem de 25 anos morreu e outro de 17 sofreu ferimentos graves na sequência do despiste de um automóvel hoje no IC1, perto de Ourique, no distrito de Beja, revelaram os bombeiros e a GNR.

Fonte do Comando Territorial de Beja da GNR indicou à agência Lusa que o acidente, cujo alerta foi dado às 09:24, ocorreu no Itinerário Complementar (IC) 1, junto a Aldeia de Palheiros, no concelho de Ourique.

A mesma fonte precisou que o condutor do automóvel, um homem de 25 anos, é a vítima mortal do acidente, adiantando que o passageiro, um jovem de 17 anos, sofreu ferimentos graves e foi transportado de helicóptero para o hospital de Portimão, no Algarve.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, as operações de socorro mobilizaram 19 operacionais, apoiados por sete veículos e um helicóptero, dos Bombeiros de Ourique, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR.