Uma colisão em cadeia com nove veículos fez cinco feridos, esta quarta-feira, na zona do Cacém, no sentido Lisboa-Sintra.

A TVI apurou junto do CDOS de Lisboa que todos os feridos estão a ser assistidos no local. As autoridades ainda não sabem a extenção dos ferimentos das vítimas.

O acidente fez com que duas vias ficassem obstruídas, pelo que o trânsito circula com dificuldade.

O alerta foi dado às 16:27 horas.

No local estão oito veículos e 17 operacionais.