Uma mulher, de 94 anos, está desaparecida desde a madrugada de quinta-feira no concelho de Santiago do Cacém, distrito de Setúbal, estando a GNR e bombeiros a realizar buscas no terreno, indicou a Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal adiantou à agência Lusa que as buscas, dificultadas pelo mau tempo, envolvem equipas da GNR, bombeiros e da Proteção Civil Municipal.

O alerta foi comunicado pela família às autoridades às 09:30 de quinta-feira, disse fonte da GNR, referindo que a idosa terá sido vista pela última vez, durante a madrugada, no Largo do Barroso, à entrada da cidade de Santiago do Cacém, no litoral alentejano.

As operações de busca foram reforçadas hoje de manhã com três binómios de busca e resgate da GNR.

"Estamos a incidir as buscas na zona florestal contígua à cidade e de difícil acesso, que as pessoas ao passarem não conseguem ver", disse à Lusa o comandante do destacamento da GNR de Santiago do Cacém, Luís Molano.