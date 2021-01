O corpo de uma mulher de 80 anos foi hoje encontrado num quarto destruído por um incêndio, em Vila Praia de Âncora, em Caminha, sendo que o caso foi comunicado à Polícia Judiciária, para investigação, revelou fonte do CDOS.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, "à chegada dos bombeiros o incêndio estava extinto, tendo ficado confinado ao quarto" de uma habitação.

No interior do quarto os bombeiros encontraram o corpo de uma mulher com cerca de 80 anos", especificou.

Segundo aquela fonte, o alerta foi dado às 07:59, para a rua da Cruz Velha, me Vila Praia de Âncora, no concelho de Caminha, distrito de Viana do Castelo.

Ao local compareceram 10 operacionais e três viaturas dos Bombeiros de Vila Praia de Âncora e a GNR.