O Serviço Nacional de Saúde atualizou esta terça-feira os números da vacinação em Portugal. Num dia em que o país ultrapassou os dois milhões de vacinados com uma dose, é revelado que 91% das pessoas com mais de 80 anos receberam pelo menos uma dose da vacina. Ao todo, 617.566 pessoas desta faixa etária foram inoculadas com a primeira dose.

No que toca à vacinação completa, 58% das pessoas mais idosas encontram-se totalmente vacinadas, o que corresponde a 394.186 pessoas. Assim, mais de metade da população em que a covid-19 é mais mortal foi totalmente vacinada.

Sendo também um grupo de risco devido ao fator idade, a faixa etária dos 65-79 anos, foram 669.263 as pessoas vacinadas com pelo menos uma dose, o que corresponde a 42% das pessoas daquele grupo. Com vacinação completa estão 4% das pessoas, num total de 59.658 pessoas.

No grupo entre os 50 e os 64 anos, 14% das pessoas receberam pelo menos uma dose da vacina, sendo que 84.810 pessoas foram totalmente vacinadas, o que corresponde a 4%.

Segue-se a faixa etária dos 25 aos 49 anos, que tem 10% das pessoas vacinadas com uma dose (345.865 pessoas). Desse mesmo grupo, 4% foram totalmente vacinados, o que corresponde a 138.923 pessoas.

Dos 18 aos 24 anos foram administradas 26.683 doses (3% da faixa etária), e outras 11.535 pessoas estão totalmente vacinadas (2%).

Por último, 325 vacinas foram dadas a menores de 17 anos, sendo que 217 pessoas receberam imunização total.

Ao todo, 2.679.813 doses de vacinas foram administradas, num total que chega a quase três milhões de doses recebidas.

Alentejo e Centro lideram vacinação

As regiões do Alentejo e do Centro lideram a vacinação contra a covid-19. Ambas têm 25% da população vacinada com pelo menos uma dose, sendo que o Alentejo tem 11% das pessoas totalmente inoculadas, num valor que desce para 9% no Centro.

Lisboa e Vale do Tejo e Norte têm números idênticos, com 18% da população vacinada com uma dose e 6% das pessoas totalmente inoculadas.

Ainda assim, e em termos absolutos, Lisboa e Vale do Tejo é agora a região onde foram administradas mais vacinas, com um total de 888.770 doses, seguindo-se o Norte (876.591), o Centro (553.844), o Alentejo (166.527), o Algarve (97.785), a Madeira (69.737) e os Açores (48.495).

Mais atrás vai o Algarve, que vacinou 16% da população com uma dose, e 6% com duas doses.