Pelo menos 12 pessoas estão infetadas com o novo coronavírus, no Lar da Misericórdia, no Nordeste, nos Açores. A TVI apurou que foram realizadas 99 colheitas a colaboradores e utentes do lar e 12 deram positivo (a maioria são referentes a funcionários), mas há ainda vários testes que tiveram resultados inconclusivos.

Em comunicado, a Autoridade de Saúde Regional informa que, dos casos positivos, 11 se referem a indivíduos do sexo feminino, "com idades compreendidas entre os 21 e os 87 anos, e um indivíduo do sexo masculino, com 67 anos, que foram identificados na sequência da cadeia de transmissão secundária originária do concelho da Povoação".

Os casos estão a ser acompanhados pelas Delegações de Saúde Concelhias, estando em curso os procedimentos definidos para caso confirmado e de vigilância de contactos próximos", avança ainda o mesmo documento.

Até ao momento, foram detetados na Região um total de 84 casos, verificando-se três recuperados, um óbito e 80 casos positivos ativos para infeção pelo novo coronavírus, sendo 46 em São Miguel, oito na Terceira, quatro na Graciosa, sete em São Jorge, 10 no Pico e cinco no Faial.