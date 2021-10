Foi detetado um surto de covid-19 num lar privado em Montinho, no concelho de Proença-a-Nova, com mais de 50 infetados.

Ao que a TVI conseguiu apurar no local, existem já 46 utentes e sete funcionários que testaram positivo. Três dos idosos tiveram mesmo de ser internados.

Sabe-se ainda que estão a ser realizados no testes rápidos a cada 48 horas e que todos os infetados estavam vacinados com as duas doses.

Na comunidade, já foram detetados três casos positivos e 20 pessoas estão em vigilância.