Um homem de 90 anos morreu durante um assalto à sua residência, na quarta-feira à tarde, em Cascais, no distrito de Lisboa, apresentando ferimentos provocados por agressões físicas, informou hoje à agência Lusa a PSP.

De acordo com fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, um casal de idosos foi assaltado em casa no centro da vila, na União de Freguesias de Cascais e Estoril, sendo que o homem, à chegada das forças policiais, já se “encontrava sem sinais vitais”.

A mesma fonte disse também que a mulher, de 88 anos, foi transportada para o Hospital de Cascais, por apresentar ferimentos físicos causados por murros.

Segundo o Cometlis, não há a indicação de utilização de armas no assalto e a investigação encontra-se a cargo da Polícia Judiciária (PJ).

O alerta para a ocorrência foi dado durante a noite, depois de um conhecido do casal não conseguir contactar com os idosos.

A PSP acrescentou que o assalto terá ocorrido pelas 16:00.