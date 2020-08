Um idoso foi encontrado numa zona de mato em Faro, desorientado, descalço e com a roupa com sangue, depois de ter tido alta do hospital.

O homem de 73 anos deu entrada nas urgências no hospital de Faro às 15:27 de sexta-feira, após sofrer uma queda.

Pelas das 19:00 do mesmo dia, o idoso teve alta hospital e saiu pelo próprio pé, tendo sido encontrado, várias horas depois, pela PSP, numa zona de mato.

O idoso sofreu recentemente um avc e encontra-se a recuperar, pelo que está dependente de ajuda.

A família acusa o hospital de negligência após o idoso, que é dependente, ter saído da unidade hospitalar, sem que ninguém da família tivesse sido avisado.

À TVI, o Hospital de Faro refere que foram prestados todos os cuidados e que o idoso, na altura, não se encontrava desorientado.