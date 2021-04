A Segurança Social encerrou um lar de idosos ilegal, em Meãs do Campo, no concelho de Montemor-o-Velho, que funcionava em condições consideradas “desumanas”.

De acordo com fonte da Segurança Social, no interior desta habitação a situação era degradante e não tinha “condições de funcionamento mínimas, em particular no que toca a condições de higiene, cuidados prestados e condições de instalação”.

Já os familiares das residentes relataram à TVI que durante as visitas tudo parecia normal, mas que depois da saída não sabiam o que lá se passava.

Com o encerramento compulsivo deste lar em Meãs do Campo, as oito mulheres, com idades entre os 65 e os 90 anos, foram transferidas para “respostas sociais alternativas condignas, disponibilizadas pelo Instituto da Segurança Social”.