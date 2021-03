Uma publicação que se tornou viral esta sexta-feira por contar a história de um idoso alegadamente multado no Porto por não cumprir o dever de recolhimento obrigatório foi desmentida pela PSP.

O post correu as redes sociais com a mensagem de que o idoso em questão "vai buscar comida a uma cantina social, não se consegue mover sem descansar um bocado para continuar a caminhar com uma bengala, foi autuado em 200€ pela polícia".

“Aqui está uma pessoa idosa que vai buscar comida a uma cantina social não se consegue mover sem descansar um bocado... Publicado por Porto. O lado abandonado da cidade em Quinta-feira, 4 de março de 2021

Em comunicado a Polícia de Segurança Pública sublinha que o incidente ocorreu no dia 3 de março, mas que as autoridades apenas tiveram uma postura educativa.

Os nossos polícias verificaram três cidadãos a conversar sem observar o distanciamento social e encontrando-se dois deles sem máscara", afirma em comunicado a PSP do Porto, explicando que os agentes alertaram os cidadãos para a importância das medidas de prevenção contra a pandemia.

O cidadão mais idoso obedeceu às advertências da polícia e não foi autuado, justificando a sua permanência no banco pelo cansaço. Os outros cidadãos que estavam sem máscara foram multados.

A PSP indica ainda que a imagem que se tornou viral foi produzida por um dos cidadãos autuados, "deturpando claramente o que aconteceu".