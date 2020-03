O lar Dra. Leonor Beleza, da Misericórdia de Santo Tirso, registou esta sexta-feira o quinto caso positivo do novo coronavírus, sendo que cinco dos 93 idosos que estiveram em contacto já fizeram testes, disse à Lusa a porta-voz da instituição.

Depois de quatro casos positivos registados nos últimos dias, o primeiro na terça-feira e mais três na quinta-feira, em funcionárias do lar" , precisou Sara Almeida e Sousa, ficou esta sexta-feira a saber-se o resultado do primeiro dos três casos a aguardar resultado, neste caso "num colaborador" .

Ao todo estão em casa 13 funcionários", acrescentou a fonte da Santa Casa, informando "haver mais dois casos à espera do resultado do teste", todos eles "mantendo contacto diário com os utentes da instituição".