"Neste caso tinha causa de morta indefinida. Tinham me dito que causa da morte era natural. Mas eu senti que algo se passava", afirmou o médico legista Carlos Durão, que fez a autópsia a Ihor Homeniuk, e que « foi ouvido esta quarta-feira no julgamento dos inspetores do SEF.

Carlos Durão foi quem alertou as autoridades para os indícios de crime na morte do cidadão ucraniano. A Defesa contesta a formação do médico legista e aponta falhas graves à autópsia.

"As autópsias demoram semanas, meses até as informações serem enviadas", explicou o médico legista. "Mas eu compreendi desde início que algo se passava. Sou eu que chamo a polícia judiciária. Alertei os meios necessários para iniciar processo."

"A forma como ele respirava não era normal"

A primeira testemunha a ser ouvida na sétima sessão do julgamento dos inspetores do SEF, esta quarta-feira, foi Gabriel Pinto, inspetor-chefe do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que contou que no dia 11 de março de 2020 deixou Ihor Homeniuk na sua camarata, agitado mas sem qualquer problema físico, e que quando voltou no dia seguinte, o homem estava "deitado num colchão, com algemas metálicas nos braços e umas brancas nas pernas [cirúrgicas]".

O inspetor ia buscá-lo para tentar novamente embarcá-lo num voo de regresso a Istambul, onde faria escala até ao seu país, Ucrânia.

A única coisa que o Jorge [segurança] me disse foi que ele cheirava mal e tinha ficado algemado. Os seguranças não me disseram o que se tinha passado na noite anterior", contou Gabriel Pinto.

E sublinhou: "Durante o turno, nós avisamos os seguranças por telefone de quais são os embarques e eles têm de tirar os senhores das camaratas e prepará-los para os levarmos para o avião. Os seguranças não me disseram nada... nem para ir mais cedo nem que a situação era anormal".

"[Ihor Homeniuk] Estava virado para a esquerda e disse qualquer coisa que eu não percebi. Pensei que ele estava a dormir. Mas mesmo assim ele tinha algemas e pensei que era perigoso", contou. "A primeira vez que o vi estava algemado, as calças estavam pelos joelhos. Onde tinha a algema metálica estava um pouco arroxeado. Nos braços não vi hematomas. Dos boxers até aos joelhos também não vi lesões."

Quando o virou e o levantou para colocar numa cadeira de rodas, o inspetor notou que Homeniuk estava com falta de ar, a respirar de forma ofegante e chamou imediatamente os enfermeiros.

A forma como respirava não era normal. Os enfermeiros fizeram logo uma primeira abordagem e disseram que era melhor levá-lo para o hospital."

Depois disso, Gabriel Pinto saiu. "Aquele impacto de ver uma pessoa mal... Até fiquei perturbado, fiquei com as pernas fracas ... não estava à espera... mas não pensei que ele falecesse".

"A algemagem é um processo normal"

Nesta sessão foi também ouvido o inspetor Sérgio Henriques, que esteve de serviço nos das 11 e 12 de março mas que não viu Ihor Homeniuk.

"Nós somos polícias. A algemagem é um processo normal", disse, não estranhando o facto de o cidadão ucraniano ter ficado algemado durante um dia inteiro. "A única alternativa será medicar a pessoa para ela se acalmar."

Já vi colocarem fitas adesivas em substituição. As fitas médicas brancas. As castanhas não são usadas. Para mim foi uma novidade. Mas só soube à posteriori."

"Um cidadão é algemado. Quem algema tem de comunicar que algemou à coordenação. Quem algema tem de desalgemar", explicou, acrescentando: "Todos nós compreendemos que os inspetores do CIT têm formação adequada para lidar com pessoas."

Três inspetores SEF estão a ser julgados por homicídio qualificado de Ihor Homeniuk, um crime punível com pena de prisão até 25 anos. O crime terá ocorrido a 12 de março, dois dias após o cidadão do Leste Europeu ter sido impedido de entrar em Portugal, alegadamente por não ter visto de trabalho.

Segundo a acusação do Ministério Público, que em julgamento está representado pela procuradora Leonor Machado, o passageiro ucraniano após ser espancado terá sido deixado no chão, manietado, a asfixiar lentamente até à morte.

Os inspetores Luís Silva, Bruno Sousa e Duarte Laja foram detidos no final de março e encontram-se em prisão domiciliária por causa da pandemia de covid-19.