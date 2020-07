O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) atualizou de 3,5 para 3,7 a magnitude na escala de Richter de um sismo registado na noite de terça-feira na ilha Terceira.

Segundo o CIVISA, o sismo foi sentido às 21:02 locais (22:02 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de 24 quilómetros a este/sudeste de São Sebastião, naquela ilha.

De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima IV nas freguesias de Porto Judeu (concelho de Angra do Heroísmo), Porto Martins, Cabo da Praia e Santa Cruz (concelho da Praia da Vitória). O evento foi ainda sentido com intensidade III nas freguesias de Fonte do Bastardo e Fontinhas (concelho de Praia da Vitória)”, acrescentou o CIVISA.