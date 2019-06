Nove pessoas tiveram de ser realojadas na ilha Terceira, no domingo, devido ao mau tempo que está a afetar os grupos central e oriental dos Açores, informou o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA).

De acordo com uma nota do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), a ilha onde se verificaram mais ocorrências foi a Terceira, com 33 casos, “sobretudo inundações de habitações e de vias, transbordos de cursos de água e quedas de árvore”.

Na zona oeste da ilha Terceira, entre as freguesias de São Bartolomeu e das Doze Ribeiras, houve necessidade de realojar nove pessoas, situação resolvida pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Angra do Heroísmo e pelo Instituto de Segurança Social dos Açores (ISSA)”, é referido no comunicado.

A maioria dos danos registou-se no concelho de Angra do Heroísmo, com 30 ocorrências, sendo que as restantes três aconteceram no concelho da Praia da Vitória.

Às inundações junta-se o forte vento que está a causar estragos como neste caso em Praia da Vitória, #Açores. 🎬 João Nogueira😲 #FMA pic.twitter.com/nKynIiXRfW — Meteo Trás-os-Montes (@MeteoOs) 16 de junho de 2019

Nas operações estiveram envolvidos os bombeiros de Angra do Heroísmo, que contaram com a colaboração dos bombeiros da Praia da Vitória, o Serviço Municipal de Proteção Civil de Angra do Heroísmo e a Direção Regional das Obras Públicas, sob a coordenação do SRPCBA.

Ainda no grupo central, que esteve sob aviso laranja até às 21:00 de hoje e que se mantém sob aviso amarelo até às 09:00 de segunda-feira, uma derrocada de pequena dimensão obstruiu a via de acesso à Fajã dos Cubres, no concelho da Calheta, ilha de São Jorge, situação que foi “prontamente resolvida”, segundo a Proteção Civil.

No grupo oriental, onde vigora um aviso amarelo devido a chuva e vento fortes, “registou-se a queda de uma árvore em São Miguel e a queda parcial de uma estrutura de uma unidade hoteleira que estava em reparação na ilha de Santa Maria”.

O aviso laranja é o segundo mais grave de uma escala de quatro e é emitido para uma “situação meteorológica de risco moderado a elevado”, já o aviso amarelo é o segundo menos grave e é emitido quando as condições meteorológicas representam um “risco para determinadas atividades”.