Três homens foram detidos em Vila Nova de Gaia e na Maia no âmbito de operações policiais relacionadas com o combate à prática de jogo de fortuna ou azar, revelou esta quinta-feira o Comando Metropolitano da PSP do Porto.

Em comunicado, a PSP esclarece que um dos homens, comerciante, de 26 anos, foi detido cerca das 16:00 no interior de um café, em Vila Nova de Gaia.

No interior do estabelecimento, explorado pelo suspeito, a PSP encontrou três máquinas de jogo ilícito, que foram apreendidas, assim como a quantia de 207 euros.

Segundo a PSP, o detido foi notificado para comparecer junto das Autoridades Judiciárias.

No mesmo dia, mas na Maia, foi realizada durante a tarde uma outra ação de fiscalização com o mesmo propósito.

Esta operação resultou na identificação de dois homens, ambos comerciantes, e na apreensão de três máquinas de jogo de fortuna ou azar e de modalidades afins.

Foram ainda elaborados dois autos de notícia pelo crime de exploração ilícita de jogo e um auto de contraordenação.