O Natal já chegou às ruas de Lisboa: sem inauguração oficial, para evitar aglomerados, a autarquia ligou a iluminação natalícia uma semana mais cedo do que é habitual.

Para a Câmara Municipal de Lisboa, a iluminação das ruas e praças de Lisboa "assume este ano particular relevância no estímulo ao comércio tradicional e animação das famílias nesta quadra".



Assim, a partir da árvore de Natal de grandes dimensões instalada no Terreiro do Paço, foram ligadas todas as iluminações das 41 ruas, praças e outros espaços da cidade.

Há ainda um túnel imersivo de 26 metros na Rua Garret, um “teto” de flocos de neve gigantes na Rua Augusta e um coreto revestido de luz na Praça Luís de Camões.



Por toda a cidade, estão ligadas cerca de 2 milhões e meio de lâmpadas de tecnologia LED, num comprimento total de um cordão de luz de aproximadamente 25 quilómetros.

Nesta iniciativa foram utilizados apenas materiais iluminativos de baixo consumo, destacou a CML.