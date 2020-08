Uma operação realizada pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) na sexta-feira, que incluiu 13 mandados de busca na Área Metropolitana de Lisboa, resultou na constituição de um arguido, informou esta segunda-feira o serviço de segurança e na apreensão de documentos.

O SEF avançou em comunicado, que a operação Busão incluiu nove mandados de busca e apreensão domiciliárias e a quatro em escritórios comerciais, no âmbito de "um inquérito que investiga crimes de auxílio à imigração ilegal, angariação de mão de obra ilegal, utilização de atividade de cidadão estrangeiro em situação ilegal, falsificação de documentos, fraude Fiscal e branqueamento de capitais".

As buscas resultaram na constituição um arguido por "suspeita da prática dos crimes referidos", tendo sido "apreendida diversa documentação que corrobora os indícios da prática dos crimes investigados", lê-se no comunicado.

Coordenadas pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), as buscas envolveram "diversas empresas" de construção civil, trabalho temporário, contabilidade e alojamento virtual de empresas, nos concelhos de Lisboa, Setúbal, Cascais, Oeiras, Sintra e Carregado.

A operação contou com 38 inspetores do SEF, um magistrado do Ministério Público e dois técnicos informáticos do DCIAP, órgão que vai prosseguir com a investigação deste caso.