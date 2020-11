Estão infetados com covid-19 20 trabalhadores imigrantes de várias explorações agrícolas de Ferreira do Alentejo.



Os imigrantes habitam todos juntos em várias casas da aldeia de Santa Margarida do Sado. De acordo com a autarquia, o surto está circunscrito ao grupo de imigrantes e a falta de contacto assíduo com a comunidade local ajudou a evitar o alastrar da infeção a outros habitantes da aldeia.



Os 20 imigrantes estão bem, sem sintomas graves, e cumprem confinamento obrigatório nas casas onde vivem na aldeia, separados dos restantes quatro elementos do grupo que tiveram resultados negativos.



A entidade patronal responsabilizou-se por garantir as boas condições de alojamento, a alimentação e o abastecimento de produtos e bens essenciais aos infetados.



O grupo também está a ser acompanhado pela autoridade de saúde local.

Redação