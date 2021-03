O Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (IMM) da Universidade de Lisboa está a realizar um novo estudo serológico, com o objetivo de "avaliar a evolução da percentagem da população que tem anticorpos contra o vírus Sars-CoV-2".

Este novo estudo é uma continuação do Painel Serológico Nacional que decorreu entre setembro e outubro do ano passado e será novamente feito em parceria a Sociedade Francisco Manuel dos Santos (SFMS) e o Grupo Jerónimo Martins,

De acordo com o comunicado do IMM, para "este novo estudo foram convidados 3000 dos voluntários que participaram no primeiro estudo" e que neste momento já terão recebido os convites por email e SMS.

Os inquéritos serológicos começaram na segunda-feira e vão prolongar-se até 13 de março.

O primeiro painel serológico envolveu mais de 13 mil participantes, sendo que a amostra teve por base três grupos etários (menores de 18 anos, entre os 18 e os 54 anos e 55 ou mais anos, com estes dois últimos grupos a representarem 81% do universo de voluntários) e a densidade populacional das regiões (baixa, média e elevada). As conclusões foram divulgadas em final de dezembro, revelando que cerca de 1,9% da população portuguesa tinha desenvolvido anticorpos contra a covid-19 e que havia grandes diferenças entre o litoral e o interior do país.