A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta quarta-feira, o suspeito de ter ateado um fogo que acabou por matar dezenas de animais de um canil de Santo Tirso, no Porto.

De acordo com o comunicado, este homem é suspeito de ter iniciado mais de três dezenas de incêndios florestais na zona de Sobrado, pelo menos desde o início de julho. Todos eles com recurso a um isqueiro.