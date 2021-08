A Polícia Judiciária deteve, esta segunda-feira, um homem suspeito de ter ateado, pelo menos, 28 incêndios florestais, ocorridos em Gondomar e Santa Maria da Feira, nas freguesias da Lomba e Canedo.

Num comunicado enviado à TVI, a PJ revelou que o homem, trabalhador de uma bomba de gasolina, de 21 anos, ateou os fogos com recurso a um isqueiro. O suspeito já foi bombeiro cadete.

Os fogos foram provocados com recurso a isqueiro, tendo o autor ateado os incêndios em zonas de caminhos, confinantes com povoamento florestal”, pode ler-se no documento.