Dois pastores foram detidos em Macedo de Cavaleiros, em operações policiais distintas, por suspeita de terem ateado incêndios neste concelho do distrito de Bragança, informaram hoje as autoridades.

Um dos homens, de 27 anos, foi detido pela GNR na freguesia de Talhas, em Macedo de Cavaleiros, por ter ateado um incêndio para renovar o pasto para o rebanho, informou hoje o Comando Distrital de Bragança daquela força de segurança.

O fogo aconteceu na segunda-feira depois de as autoridades terem sido alertadas para um “incêndio de que resultou uma área ardida de 200.000 metros quadrados de mato e azinheiras”, segundo a fonte.

De acordo com a informação disponibilizada, os militares deslocaram-se ao terreno e seguiram “um trilho de passagem de gado, acabando por detetar um indivíduo que, confrontado com os factos, admitiu ter incendiado o local com o objetivo de renovar o pasto para o seu rebanho”.

Também hoje a Polícia Judiciária (PJ) divulgou ter detido um outro pastor, de 57 anos, suspeito de ter ateado um foco de incêndio florestal, também em Macedo de Cavaleiros, mas na zona de Vale de Ginço.

O incêndio ocorreu a 23 de setembro e, segundo a PJ, “colocou em perigo uma mancha florestal e área agrícola, bem como armazéns e habitações próximas, de valor consideravelmente elevado, que apenas não foram consumidas devido à rápida intervenção dos bombeiros”.

Ambos os detidos vão ser presentes a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.