Um idoso de 76 anos foi apanhado "em flagrante" por "fogo posto em mata e floresta" no concelho de Celorico de Basto, Braga.

O homem foi detido no domingo quando tentava pegar fogo a uma zona de mato seco, "com um isqueiro na mão"

No âmbito do patrulhamento florestal de prevenção contra incêndios, os militares da Guarda depararam-se com cinco pontos de ignição de incêndio e respetivas colunas de fumo. No decorrer das diligências policiais, intercetaram e detiveram o suspeito em flagrante, junto de mato seco, com um isqueiro na mão, a tentar nova ignição", explica a GNR, nesta terça-feira, em comunicado.