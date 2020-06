Os Sapadores Bombeiros do Porto foram acionados, nesta noite, para um incêndio que está a lavrar numa habitação, no centro da cidade, apurou a TVI junto de fontes do CDOS e dos Sapadores.

O alerta foi dado às 20:10, para um fogo na Rua do Comércio do Porto, junto ao Hospital da Ordem de S. Francisco.

Ao que foi possível apurar, o incêndio lavra no número 60.

No local estão já quatro viaturas dos Sapadores e 16 operacionais.