Um incêndio, com uma frente ativa, lavra desde as 14:13 na freguesia de Bodiosa, no concelho de Viseu, estando a ser combatido por 186 operacionais, apoiados por 52 viaturas e quatro meios aéreos.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu disse à Lusa, cerca das 16:10, que o incêndio, que lavra em zona de mato, continua ativo, não existindo habitações em risco.

Segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o incêndio que deflagrou às 13:18, na freguesia de Arões, concelho de Vale de Cambra, distrito de Aveiro, estava a ser combatido, cerca das 16:15, por 198 operacionais, ajudados por 62 viaturas e seis meios aéreos.

Em Carregal, Ourém (distrito de Santarém), um incêndio, com início às 15:41, em povoamento florestal, está a ser combatido por 96 operacionais, 23 viaturas e cinco meios aéreos.