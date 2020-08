Os quase 300 operacionais que combatem as chamas que deflagraram esta quinta-feira numa zona de mato em Santo Estêvão e Moita, no concelho do Sabugal, conseguiram dominar uma das três frentes que estavam ativas, disse fonte da Proteção Civil.

O incêndio tem duas frentes ativas. Uma [terceira] já foi dominada”, disse a mesma fonte à agência Lusa.

Em declarações à Lusa pelas 22:40, o vice-presidente da Câmara do Sabugal, no distrito da Guarda, Vítor Proença, disse que se está a atravessar “uma fase mais calma”, com o vento a abrandar e a temperatura do ar a baixar.

O que nos preocupa são as habitações isoladas. Há no local muitas quintas isoladas, com acessos difíceis. O terreno é muito íngreme”, explicou o autarca que também tem a pasta da Proteção Civil.

No entanto, por as condições estarem a ser favoráveis, Vítor Proença disse ter esperança de que “dentro de algumas horas as coisas sejam resolvidas”.

Segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), cerca das 22:45 estavam no local 287 operacionais, apoiados por 84 viaturas.