/ AM

/ AM

Dezassete distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo na quarta e quinta-feira devido à previsão de tempo quente, informou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Na quarta-feira, o aviso amarelo abrange os distritos de Évora, Porto, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja, Coimbra e Braga e vai estar em vigor entre as 10:00 e as 18:00 de quinta-feira.

Para quinta-feira, o IPMA emitiu aviso amarelo (entre as 10:00 e as 18:00 deste dia) para os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Castelo Branco e Portalegre.

Faro é o único distrito que não vai estar sob aviso amarelo quarta e quinta-feira.

Os 17 distritos vão estar sob aviso amarelo devido à persistência de valores elevados das temperaturas máximas.

Segundo o IPMA, as temperaturas máximas vão subir a partir de hoje entre 4 e 8 graus Celsius em algumas regiões do continente e na quarta-feira prevê-se um aumento das mínimas com noites tropicais.

Na região sul, a subida da temperatura máxima será mais pequena entre os 2 e os 4 graus.

O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje em Portugal continental céu pouco nublado ou limpo e vento fraco a moderado do quadrante norte, sendo de sudoeste no sotavento algarvio durante a tarde, soprando moderado a forte na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Carvoeiro e nas terras altas até ao início da manhã e durante a tarde.

A previsão aponta ainda para a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral Centro e subida da temperatura máxima, exceto na costa sul do Algarve, que será acentuada em algumas regiões do Norte e Centro.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 11 graus Celsius (em Coimbra) e os 18 (em Faro) e as máximas entre os 25 (em Aveiro) e os 34 (em Évora, Beja, Santarém e Castelo Branco).

Para a Madeira prevê-se céu muito nublado, possibilidade de ocorrência de precipitação fraca, mais frequente nas vertentes norte e na ilha do Porto Santo, vento fraco a moderado do quadrante leste, aumentando para moderado nas terras altas para o fim do dia e pequena descida da temperatura máxima.

Na Madeira as temperaturas vão variar entre os 22 e os 28 graus e no Porto Santo entre os 21 e os 26 graus.

No que diz respeito aos Açores, o IPMA prevê para hoje céu muito nublado, com abertas para a tarde, períodos de chuva e aguaceiros durante a madrugada e manhã e vento leste moderado a fresco com rajadas até 50 quilómetros por hora.

Quanto às temperaturas, em Santa Cruz das Flores e na Horta vão oscilar entre os 20 e os 26 graus, em Angra do Heroísmo entre os 20 e os 23 e em Ponta Delgada entre os 19 e os 24.

Risco muito elevado de exposição aos raios UV

Dezassete distritos de Portugal continental e o arquipélago da Madeira apresentam hoje um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No continente apenas Viana do Castelo apresenta hoje risco elevado, estando os restantes 17 distritos com níveis muito elevados bem como o arquipélago da Madeira.

No arquipélago dos Açores, as ilhas das Flores, Faial e Terceira apresentam hoje risco moderado enquanto São Miguel está com níveis baixos.

O índice ultravioleta varia entre 1 e 2, em que o risco de exposição à radiação UV é baixo, 3 a 5 (moderado), 6 a 7 (elevado), 8 a 10 (muito elevado) e superior a 11 (extremo).

Para as regiões com risco muito elevado e elevado, o IPMA recomenda a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, ‘t-shirt’, guarda-sol, protetor solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 de cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Risco máximo de incêndio

Trinta e cinco concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Castelo Branco, Coimbra, Viseu, Guarda, Santarém e Bragança apresentam hoje risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em risco máximo de incêndio estão os concelhos de São Brás de Alportel, Tavira, Castro Marim, Alcoutim (Faro), Marvão, Nisa, Gavião (Portalegre), Abrantes, Sardoal e Mação (Santarém), Vila Velha de Ródão, Vila de Rei, Proença-a-Nova, Oleiros, Penamacor e Covilhã (Castelo Branco) e Carregal do Sal, Mangualde, Penedono e Tabuaço (Viseu).

Também em risco máximo de incêndio estão os concelhos de Seia, Sabugal, Guarda, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Trancoso, Figueira de Castelo Rodrigo, Meda, Vila Nova de Foz Coa e Pinhel (Guarda), Oliveira do Hospital e Tábua (Coimbra), Torre do Moncorvo, Vila Flor e Vimioso (Bragança).

O IPMA colocou também vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental, com exceção de Viana do Castelo e Porto, em risco muito elevado e elevado de incêndio.

De acordo com o instituto, o risco de incêndio vai continuar máximo, muito elevado e elevado pelo menos até ao fim de semana em vários distritos de Portugal continental.