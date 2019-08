Um camião que transportava resíduos de lamas incendiou-se esta terça-feira na Autoestrada 3 (A3), no sentido Braga-Porto, não causando feridos, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso, no distrito do Porto.

O alerta para o incidente, que destruiu a cabine do camião, foi dado às 09:57, tendo causado constrangimento de trânsito “apenas no decorrer dos trabalhos”, adiantou.

A fonte referiu que a normalidade foi reposta rapidamente.