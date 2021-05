O incêndio que atingiu as instalações de uma unidade industrial de plásticos de Pero Neto, Marinha Grande, no distrito de Leiria, está em fase de rescaldo, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

O incêndio “mudou para o estado de rescaldo às 21:15”, afirmou a fonte, que falou à Lusa cerca de três horas depois do alerta inicial, às 19:25.

Segundo a mesma fonte, “não houve vítimas ou feridos” e “os meios já estão a desmobilizar”.

No local estiveram 57 operacionais apoiados por 19 viaturas, sendo que aquando do contacto da Lusa, estavam já apenas “os meios próprios da Marinha Grande”, tendo os meios externos sido desmobilizados.

O CDOS não tinha informações sobre as causas do fogo.