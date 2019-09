O cadáver de um homem carbonizado foi hoje encontrado, na sequência de um incêndio, na Quinta das Laranjeiras, freguesia de Fernão Ferro, concelho do Seixal (Setúbal), apurou a TVI.

De acordo com a fonte da guarda, o homem terá sido vítima de uma queimada que se descontrolou, tendo o alerta sido dado por um vizinho por volta do meio-dia.

Quando chegaram ao local, os bombeiros e a GNR encontraram uma vítima cadáver carbonizada no perímetro do fogo", relatou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.