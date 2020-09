O incêndio que deflagrou na segunda-feira em Oliveira de Frades (Viseu) e que alastrou aos concelhos de Sever do Vouga e Águeda (Aveiro) tem quase metade da área dominada, informou esta terça-feira fonte da Proteção Civil.

O incêndio, neste momento, está com cerca de 40% da área dominada e alguma dela já em resolução. Os outros 60% estão ainda ativos”, disse o Comandante Operacional de Agrupamento Distrital do Centro Sul da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Luís Belo Costa.

O ponto de situação foi feito pelas 19:00, durante uma conferência de imprensa no posto de comando situado em Sever do Vouga, no distrito de Aveiro.

O comandante disse que o incêndio está a progredir de uma forma “mais lenta”, devido à diminuição da intensidade de vento e espera que o fogo possa ficar dominado durante a noite, explicando que a estratégia foi definida com os dois postos de comando estabelecidos no distrito de Viseu e em Aveiro.