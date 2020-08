Cento e oitenta operacionais, apoiados por 10 meios aéreos, estão a combater um incêndio florestal que lavra com "forte intensidade" desde as 17:35 em Esteveira, concelho de Abrantes, com muito vento a sentir-se no local, segundo a Proteção Civil.

O incêndio está a lavrar com forte intensidade, em zona de eucaliptal e pinhal, e com muito vento no local", disse à Lusa, cerca das 18:35, disse o comandante Jorge Gama, do Comando Distrital da Proteção Civil (CDOS) de Santarém, tendo realçado os "difíceis acessos" e a "importante presença de 10 meios aéreos" no combate às chamas naquela localidade da União de Freguesias de São Facundo e Vale das Mós.

Segundo a mesma fonte, "houve várias casas em perigo, que estavam próximas das chamas, mas as habitações foram defendidas e o incêndio passou perto sem causar quaisquer danos humanos ou patrimoniais".

O comandante de serviço à sala de operações disse ainda que o incêndio lavra agora em zona de mato, eucaliptal e pinhal, sem habitações por perto, e que a frente de fogo "começa a ceder" aos meios aéreos e no terreno.

Cerca das 18:40, segundo a página da Proteção Civil, estavam a combater o incêndio em Esteveira, Abrantes, 180 operacionais, apoiados por 45 viaturas e 10 meios aéreos.