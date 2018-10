O incêndio que deflagrou ontem, quarta-feira, e reacendeu na madrugada desta quinta-feira nas freguesias de Bárrio e Cepões, em Ponte de Lima, já foi dado como dominado, pelas 12:55.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo adiantou à Lusa que no local permanecem 126 operacionais e 46 viaturas de corporações de vários pontos do país.

O fogo chegou a ter duas frentes ativas e a meio da manhã estava a ser combatido por 130 operacionais, 39 viaturas e cinco meios aéreos

O posto de comando que está a coordenar o combate às chamas que "em zona de floresta" adiantou que o incêndio "não ameaçou infraestruturas, nem provocou vítimas". Está instalado na freguesia em Vilar do Monte, em Ponte de Lima.