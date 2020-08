Um incêndio que deflagrou em Roalde, Sabrosa, possui duas frentes ativas que lavram com intensidade numa zona de pinhal denso e mobiliza cerca de 100 operacionais, 23 viaturas e dois meios aéreos, segundo fonte da Proteção Civil.

Fonte da Proteção Civil Municipal de Sabrosa disse à agência Lusa que o fogo lavra numa “zona de pinhal denso” e que a grande preocupação é o vento forte e as projeções a “longa distância”.

O incêndio possui duas frentes ativas que lavram com intensidade, não havendo, segundo a fonte, casas em perigo neste momento.

O fogo começou pelas 15:37 perto da aldeia de Roalde e dirige-se para a zona de São Martinho de Anta.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 17:30 estavam mobilizados para esta ocorrência cerca de 100 operacionais, 23 viaturas e dois meios aéreos.

A fonte queixou-se da “falta de meios” devido aos outros incêndios que deflagraram esta tarde no distrito de Vila Real.

De acordo com a ANEPC, cerca das 17:00 permaneciam em Alijó, 151 operacionais, 47 viaturas e três meios aéreos.

O alerta para esta ocorrência foi dado pelas 12:00 e o ataque inicial foi “muito musculado”, tendo sido mobilizado os meios disponíveis para o local onde o vento muito forte e as altas temperaturas reapresentam uma das maiores dificuldades no combate ao fogo.

O fogo de Alijó lavra numa zona rochosa de mato de acessos difíceis, estando no terreno uma máquina de rastos a criar caminhos de penetração para os meios chegarem ao local.

Entretanto, o município de Alijó informou a população “que a falta de água que se está a verificar em várias localidades do concelho se deve ao corte de eletricidade provocado pelo incêndio”.

Acrescentou ainda que as empresas Águas do Norte e EDP já estão no terreno a tentar resolver os cortes.

Segundo fonte da Proteção Civil, um trabalhador de uma empresa que estava a prestar serviços à rede elétrica sofreu ferimentos, foi assistido pelo INEM e transportado para o hospital de Vila Real.

As causas deste fogo vão ser investigadas pelas autoridades.

Durante a tarde de hoje, já foram registados incêndios nos concelhos de Chaves, Valpaços e Peso da Régua.

O distrito de Vila Real está em estado de alerta especial de nível vermelho.