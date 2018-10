O incêndio que lavra desde as 11:02 de terça-feira em Vade, Vila Verde, distrito de Braga, foi dominado pelas 20:30 de hoje, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

No local, e segundo a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil, estão 236 operacionais, apoiados por 73 meios terrestres.

As chamas, que começaram em Vila Verde, distrito de Braga, propagaram-se ao distrito de Viana do Castelo, designadamente ao concelho de Ponte da Barca.

O vento forte, os fracos acessos e o acentuado declive do terreno foram as principais dificuldades no combate ao incêndio, que apenas consumiu mato e giestas, não tendo colocado em risco habitações.

Fogo em Setúbal também em rescaldo

O incêndio que deflagrou ao final da tarde desta quarta-feira no Viso Pequeno, perto da cidade de Setúbal, foi considerado extinto às 20:52 e está em fase de rescaldo, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro.

No combate às chamas estiveram envolvidos mais de 100 elementos de diversas corporações de bombeiros do distrito de Setúbal, apoiados por dezenas de viaturas e dois helicópteros.

O comandante distrital de Operações de Socorro de Setúbal, Elísio Oliveira, elogiou a atitude de diversos moradores da zona, que disponibilizaram a água das piscinas para o combate às chamas pelos dois meios aéreos que estiveram no local até ao pôr-do-sol.