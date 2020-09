Um incêndio está a lavrar nas localidades de Anjos e Vilar do Chão, Vieira do Minho, distrito de Braga, desde as 01:08, estando a ser combatido por 128 operacionais, 42 meios terrestres e um meio aéreo.

Segundo fonte da Proteção Civil, o fogo lavra numa zona de mato e não há bens nem pessoas em risco.

O fogo está a arder numa encosta, não há povoações, nem empresas, nem estradas perto ou em risco. O incêndio já teve mais brando mas voltou a reacender o que levou a um reforço de meios", disse a fonte.