O incêndio na Serra de Valongo reacendeu hoje, depois de ter sido dado como dominado no final de tarde de sexta-feira, e está a colocar “habitações em risco, em Sobrado”, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Em declarações à Lusa, fonte do CDOS indicou que não estava em posse de informação precisa dos operacionais no terreno, mas admitiu que podem estar a ocorrer evacuações nessas casas em risco, depois do reacendimento do incêndio que deflagrou na manhã de sexta-feira e foi dado como dominado às 19:15 desse dia.

Pelas 17:45, segundo a página da Autoridade Nacional da Proteção Civil, estavam no terreno 185 operacionais, apoiados por 51 viaturas e um meio aéreo.