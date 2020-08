O incêndio que lavra no concelho de Abrantes, no distrito de Santarém, desde as 17:24 deste sábado, obrigou ao corte da Autoestrada 23, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

O corte da autoestrada ocorreu às 19:23, por causa da acumulação de fumo, mas terá já sido reaberta

O fogo lavra em Casal do Rei, na freguesia de Martinchel, mobilizando 265 operacionais no combate às chamas, apoiados por 71 veículos e sete meios aéreos.

De acordo com o CDOS de Santarém, o fogo evolui com intensidade numa só frente, estando mais meios de combate a caminho do teatro de operações.