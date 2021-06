A GNR resgatou na quarta-feira uma mulher de 49 anos do interior de uma habitação em chamas, na localidade de Ossela, no concelho de Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro, informou hoje aquela força militar.

Em comunicado, a GNR esclarece que na sequência de um alerta para um incêndio numa habitação, os militares da Guarda deslocaram-se ao local e verificaram que uma mulher se encontrava no interior a pedir ajuda.

Os dois militares, sem quaisquer meios de combate de incêndio ou acessórios de resgate, de imediato e sem hesitação, entraram na habitação em chamas tendo resgatado a senhora do segundo piso", refere a mesma nota.

Segundo a GNR, a vítima, com ferimentos ligeiros, foi transportada pelos serviços de emergência para uma unidade hospitalar e encontra-se clinicamente estável.